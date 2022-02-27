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Сегодня, 22:18

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в матче 26-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре на 52-й минуте забил защитник «Реал Сосьедада» Ариц Элустондо.

«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Осасуны» 32 очка и 11-я строчка.

Испания. Лига 1. 26-й тур
27 февр, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Осасуна
Голы
Элустондо, 52 (1:0)
Реал Сосьедад
Ремиро Элустондо Горосабель (Порту, 82) Ле Норман Пачеко Ильярраменди (Субименди, 71) Мерино Сильва Джуара Мартин (Ойярсабаль, 59) Исак
Осасуна
Эррера Видаль Крус Гарсия Санчес (Хосе Анхель, 83) Монкайола Брашанац (Мартинес, 73) Гарсия (Барха, 74) Торро (Кике Гарсия, 64) Авила (Торрес, 82) Будимир
Предупреждения
Крус 7’, Видаль 90+1’, Хосе Анхель 90+6’, Торрес 90+7’
Судьи
Лаос (Испания)

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Основные источники исследования

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19%

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16%

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Спартак 0
ЦСКА 2
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27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

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14%

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Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
5
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
6
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 5 : 1
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 2 : 1
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 1 : 0
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 19
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Реал

 13
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
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Реал

 8
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
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Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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