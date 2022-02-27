«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в матче 26-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в этой игре на 52-й минуте забил защитник «Реал Сосьедада» Ариц Элустондо.

«Реал Сосьедад» набрал 41 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Осасуны» 32 очка и 11-я строчка.