Испания предложит исключить российские команды из европейских соревнований

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европейскому союзу будет предложено исключить российские команды из европейских соревнований.

«Мы поднимем вопрос о других мерах. Испания поставит вопрос об исключении российских спортивных команд из европейских соревнований», — цитирует Альбареса «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Antena 3.

Напомним, УЕФА в пятницу принял решение перенести финал текущего турнира Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга во Францию на фоне ситуации на Украине.