Зрители достали флаги Палестины на матче «Реал Сосьедад» — «Мальорка»

Болельщики «Реал Сосьедад» достали флаги Палестины во время матча с «Мальоркой» в 10-м туре чемпионата Испании.

20 октября стало известно, что АПЛ запретила использование любых флагов Израиля и Палестины на матчах 9-го тура, который пройдет в эти выходные.

7 октября Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа в ответ на массированной ракетный обстрел с палестинской стороны.

Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке