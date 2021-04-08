«Барселона» предложит Дембеле контракт до 2025 года

«Барселона» предложит нападающему Усману Дембеле новый контракт, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы хотят продлить соглашение 23-летнего француза до конца июня 2025 года. Сообщается, что в случае отказа футболиста клуб будет продавать игрока летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 36 матчей за «Барселону», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.