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«Барселона» предложит Дембеле контракт до 2025 года

08:16
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«Барселона» предложит нападающему Усману Дембеле новый контракт, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы хотят продлить соглашение 23-летнего француза до конца июня 2025 года. Сообщается, что в случае отказа футболиста клуб будет продавать игрока летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 36 матчей за «Барселону», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-quiere-renovar-dembele-2025-barca-barsa-barcelona-11638711

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