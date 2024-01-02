«Реал Сосьедад» ушел от поражения в матче с «Алавесом», Захарян вышел в концовке

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Алавесом» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 1:1.

Хозяева играли в меньшинстве с 36-й минуты — красную карточку получил голкипер «Реал Сосьедад» Алекс Ремиро. Место в воротах занял Унаи Марреро, заменивший Андре Силву.

Счет на 76-й минуте с пенальти открыл нападающий гостей Луис Риоха. Ничью «Реал Сосьедад» принес гол Мартина Субименди на 90+7-й минуте.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 90+3-й минуте.

«Реал Сосьедад» (32 очка) занимает шестое место в ла лиге. Команда Иманола Альгуасиля продлила серию без поражений во всех турнирах до 11 матчей.

«Алавес» (17) поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице.