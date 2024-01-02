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«Хетафе» вдевятером проиграл «Райо Вальекано» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Хетафе» на своем поле уступил «Райо Вальекано» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 0:2.

Победу гостям принес дубль Серхио Камельо. Форвард отличился на 45+1-й и 47-й минутах.

Хозяева завершали игру вдевятером. На 40-й минуте вторую желтую карточку получил Хуанми Латаса, а в начале второго тайма с поля удалили Мейсона Гринвуда.

«Хетафе» (26 очков) занимает восьмое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (23) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
02 янв, 19:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Хетафе
0:2
Райо Вальекано

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Хетафе
0
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Гринвуд получил красную карточку в матче «Хетафе» с «Райо Вальекано», оставив свою команду вдевятером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
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