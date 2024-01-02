«Хетафе» вдевятером проиграл «Райо Вальекано» в ла лиге

«Хетафе» на своем поле уступил «Райо Вальекано» в матче 19-го тура испанской ла лиги — 0:2.

Победу гостям принес дубль Серхио Камельо. Форвард отличился на 45+1-й и 47-й минутах.

Хозяева завершали игру вдевятером. На 40-й минуте вторую желтую карточку получил Хуанми Латаса, а в начале второго тайма с поля удалили Мейсона Гринвуда.

«Хетафе» (26 очков) занимает восьмое место в ла лиге. «Райо Вальекано» (23) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.