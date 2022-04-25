«Реал» согласовал контракт с защитником Рюдигером на 4 года

Стал известен срок контракта, который защитник Антонио Рюдигер подпишет летом с «Реалом». Соглашение будет рассчитано на четыре сезона — до 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер летом покинет лондонский клуб.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».