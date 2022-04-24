Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси» летом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник лондонского клуба Антонио Рюдигер покинет команду предстоящим летом.

«Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе.

Мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Без санкций мы могли бы попробовать сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение», — приводит слова Тухеля Goal.

Основными претендентами на 29-летнего немца называются «Реал» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.