Защитник «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Барселоны» Серджино Дест пропустит остаток сезона. У него выявлена травма подколенного сухожилия, сообщает Goal.

Американец получил травму в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано» и был заменен в перерыве. У Деста травма подколенного сухожилия правого бедра.

В нынешнем сезоне за «Барселону» защитник в 27 матчах отдал три результативные передачи.

Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса». Контракт защитника с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года.