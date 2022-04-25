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Сегодня, 12:29

Луис Суарес хочет летом покинуть «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Нападающий Луис Суарес покинет «Атлетико» этим летом, сообщает Diario AS.

По данным источника, футболист уйдет из мадридского клуба на правах свободного агента по окончании сезона.

Сообщалось, что игроком интересуется «Фенербахче» и «Интер Майами».

В составе «Атлетико» 35-летний футболист играет с лета 2020 года, куда перешел из «Барселоны» за 7 миллионов евро. В этом сезоне нападающий принял участие в 29 матчах ла лиги, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.

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Луис Суарес
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3
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4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
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9
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10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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