Луис Суарес хочет летом покинуть «Атлетико»

Нападающий Луис Суарес покинет «Атлетико» этим летом, сообщает Diario AS.

По данным источника, футболист уйдет из мадридского клуба на правах свободного агента по окончании сезона.

Сообщалось, что игроком интересуется «Фенербахче» и «Интер Майами».

В составе «Атлетико» 35-летний футболист играет с лета 2020 года, куда перешел из «Барселоны» за 7 миллионов евро. В этом сезоне нападающий принял участие в 29 матчах ла лиги, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.