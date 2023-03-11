«Реал» сделал заявление после обвинений «Барселоны» по «делу Негрейры»

«Реал» выступил с заявлением после обнародования обвинений испанской прокуратуры в адрес «Барселоны» по «делу Негрейры».

Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллиона евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Сам Негрейра уже дал показания и заявил, что денежные выплаты были осуществлены за консультационную работу и не являлись взяткой за то, чтобы судьи относились к «Барселоне» более благосклонно.

«Учитывая серьезность обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против футбольного клуба и двух его президентов по обоснованным подозрениям в коррупции, президент объявляет о срочном сборе совета директоров в воскресенье, чтобы принять решение о дальнейших действиях, которые «Реал» сочтет целесообразными в отношении данного вопроса», — говорится в заявлении.

Позднее стало известно, что «Барселона» может лишиться очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании или быть исключена из ла лиги в случае, если вина клуба будет доказана.

Каталонский клуб возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 62 очка за 24 тура.