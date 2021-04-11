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«Реал» рассматривает вариант приглашения Де Хеа

20:33
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть клуб. Испанцем интересуется мадридский «Реал», который следит за ситуацией вокруг игрока, сообщает The Mirror.

По данным источника, «МЮ» решил сделать выбор в пользу Дина Хендерсона как основного голкипера.

В текущем сезоне на счету 30-летнего испанца 25 матчей в рамках АПЛ, в которых вратарь пропустил 28 голов.

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