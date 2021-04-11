«Реал» рассматривает вариант приглашения Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть клуб. Испанцем интересуется мадридский «Реал», который следит за ситуацией вокруг игрока, сообщает The Mirror.

По данным источника, «МЮ» решил сделать выбор в пользу Дина Хендерсона как основного голкипера.

В текущем сезоне на счету 30-летнего испанца 25 матчей в рамках АПЛ, в которых вратарь пропустил 28 голов.