«Реал» рассматривает вариант приглашения Де Хеа
20:33
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть клуб. Испанцем интересуется мадридский «Реал», который следит за ситуацией вокруг игрока, сообщает The Mirror.
По данным источника, «МЮ» решил сделать выбор в пользу Дина Хендерсона как основного голкипера.
В текущем сезоне на счету 30-летнего испанца 25 матчей в рамках АПЛ, в которых вратарь пропустил 28 голов.
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