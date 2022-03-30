«Реал» проявляет интерес к Сержу Гнабри

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри находится в сфере интересов «Реала», сообщает Bils.

Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Германии не может договориться с командой из Мюнхена о продлении контракта.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Если до конца сезона договоренность не будет достигнута, то летом мюнхенский клуб может продать игрока.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро.