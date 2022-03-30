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Сегодня, 21:29

Марко Асенсио хочет остаться в «Реале»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио заинтересован в продлении контракта с клубом, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что «Реал» выдвинул ультиматум Асенсио. Если футболист не подпишет новый контракт с клубом до 30 июня, то его выставят на трансфер.

Соглашение 26-летнего игрока с «Реалом» заканчивается через 18 месяцев.

В текущем сезоне в составе «Реала» Асенсио провел 33 матча во всех турнирах и забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Марко Асенсио
ФК Реал
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2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Леванте – Вильярреал
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Сельта – Реал
 - : -
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Атлетико – Алавес
 - : -
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
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