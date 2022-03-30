Марко Асенсио хочет остаться в «Реале»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио заинтересован в продлении контракта с клубом, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что «Реал» выдвинул ультиматум Асенсио. Если футболист не подпишет новый контракт с клубом до 30 июня, то его выставят на трансфер.

Соглашение 26-летнего игрока с «Реалом» заканчивается через 18 месяцев.

В текущем сезоне в составе «Реала» Асенсио провел 33 матча во всех турнирах и забил 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.