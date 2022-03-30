«Барселона» возобновила переговоры по новому контракту с Дембеле

«Барселона» возобновила переговоры по новому контракту с нападающим Усманом Дембеле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, клуб связался с представителями 24-летнего француза Муссой Сиссоко и Марко Лихтштайнером во вторник. Сообщается, что сторона футболиста согласилась выслушать новое предложение «Барселоны» и проведет встречу с руководством клуба в ближайшие недели.

Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 21 матче за каталонскую команду.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.