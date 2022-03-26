«Реал» проявляет интерес к Дани Ольмо

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает El Nacional.

23-летний Ольмо находился на первом месте в списке потенциальных трансферов «Барселоны», но каталонский клуб по итогу решил отказаться от возвращения своего воспитанника. Однако в приглашении Ольмо заинтересован «Реал», который готов осуществить трансфер предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Ольмо в 18 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять результативных передач. Соглашение испанского полузащитника с «Лейпцигом» истекает в 2024 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.