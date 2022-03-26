Юмтити может восстановиться к середине апреля после операции на стопе

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити близок к восстановлению после травмы, сообщает Mundo Deportivo.

Француз уже начал набирать форму в тренажерном зале. Футболист может восстановиться к матчу чемпионата Испании с «Кадисом», который должен пройти 18 апреля.

В январе «Барса» продлила контракт с Юмтити до 2026 года. При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты.

В том же месяце защитник успешно перенес операцию на пятой плюсневой кости правой ноги.