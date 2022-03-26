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Сегодня, 18:45

Лапорта подтвердил переход Кессье в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что полузащитник «Милана» Франк Кессье перейдет в каталонский клуб по окончании сезона.

«Нам нужно минимум 4 трансфера, чтобы усилить 3 звена нашего состава — защиту, полузащиту и нападение. Кессье подписал с нами контракт, Кристенсен дал устное согласие», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ранее стало известно, что Кессье заключил контракт с каталонским клубом до конца июня 2026 года. Соглашение вступит в силу в июле этого года, когда 25-летний ивуариец присоединится к новой команде на правах свободного агента. Игрок получит от «Барселоны» 6,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса.

25-летний Кристенсен уйдет из «Челси» на правах свободного агента. Сообщается, что он принял предложение «Барселоны» и достиг устной договоренности о подписании контракта с каталонским клубом до конца июня 2027 года.

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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

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Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
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Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
Андреас Кристенсен
ФК Барселона
ФК Милан
ФК Челси
Жоан Лапорта
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

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Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Усман Дембеле

Барселона

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Жорди Альба

Барселона

 7
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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Севилья

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