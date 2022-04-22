«Реал» продлит контракты с Модричем, Винисиусом и Милитао

«Реал» продлит соглашение с защитником Эдером Милитао, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, продление соглашения не зависит от потенциальной сделки по Рюдигеру. «Реал» уже подготовил нового предложение для 24-летнего бразильца, чей контракт истекает в июне 2025 года. О подробностях мадридцы объявят в ближайшие недели.

Помимо этого, «Реал» также планирует продлить контракты с Модричем и Винисиусом. Соглашение с 36-летним хорватом истекает летом 2022 года, а с 21-летним бразильцем — в июне 2024 года.