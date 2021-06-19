«Реал» постарается продать Йовича летом

«Реал» намерен расстаться с наддающим Лукой Йовичем. Мадридский клуб готов продать 23-летнего серба летом, сообщает Marca.

«Королевский клуб» заплатил за Йовича 65 миллиона евро «Айнтрахту», но за два года Лука провел лишь 21 матч в ла лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.

Руководство «Реала» не горит желанием еще четыре года платить зарплату футболисту и намерено пристроить его в другой клуб.