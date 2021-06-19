Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» постарается продать Йовича летом

21:07
Теги:

«Реал» намерен расстаться с наддающим Лукой Йовичем. Мадридский клуб готов продать 23-летнего серба летом, сообщает Marca.

«Королевский клуб» заплатил за Йовича 65 миллиона евро «Айнтрахту», но за два года Лука провел лишь 21 матч в ла лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.

Руководство «Реала» не горит желанием еще четыре года платить зарплату футболисту и намерено пристроить его в другой клуб.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тарасов отреагировал на скандальный эфир Бузовой и Губерниева
Матч Хорватия — Чехия не сыгран полностью: будет ли первый судейский скандал на Евро?
Испания — Польша, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Капризов вернется в ЦСКА? В Америке выдали безумный инсайд, но он лишь часть игры за огромный контракт

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд