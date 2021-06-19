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Гризманн рассказал, где продолжит карьеру после «Барселоны»

23:00
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, где продолжит карьеру после того, как у него закончится срок контракта с каталонским клубом.

«Мой контракт с «Барселоной» действует до июня 2024 года, после чего, я думаю, настанет подходящее время для поездки в США. Я бы хотел завершить карьеру там, играя хорошо и выигрывая МЛС. Но я не хочу приезжать туда ни с чем, ничего не показывая на поле. Это бы не имело смысла», — сказал француз в интервью Le Figaro.

В прошедшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

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