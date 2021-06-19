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Де Пауль подпишет контракт с «Атлетико» после Кубка Америки

17:31
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Между полузащитником «Удинезе» Родриго Де Паулем и «Атлетико» был согласован переход в это трансферное окно, за сумму компенсации в адрес мадридского клуба в размере 35 миллионов евро, пишет журналист Фабрицио Романо.

27-летний аргентинский футболист пройдет медицинское обследование в своем потенциально новом клубе не раньше, чем его национальная команда завершит свои выступления на Кубке Америки.

Сразу после этого, де Пауль вылетит в Мадрид, где пройдет необходимые процедуры, подпишет бумаги и, в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств, будет официально представлен в качестве игрока «матрасников».

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.

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Иван Шитик все материалы автора
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