«Реал» первым в этом сезоне победил «Севилью» на выезде

«Реал», обыграв «Севилью» (3:2) в рамках 32-го тура, первым победил эту команду на выезде в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

До этого «Севилья» не проигрывала на своем поле. Всего в текущем чемпионате Испании «Севилья» проиграла лишь четыре раза. Три поражения она потерепела в гостях (в том числе «Реалу» (1:2) в 15-м туре).

«Реал» за шесть матчей до завершения чемпионата занимает первое место в турнирной таблице. Он на 15 очков опережает идущую на втором месте «Барселону» (60 очков), у которой два матча в запасе. На третье строчке расположилась «Севилья» (60 очков).