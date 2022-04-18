Куртуа: «Реал» не согласился на ничью с «Севильей» и выиграл"

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).

«Севилья» — команда, которая пропускает мало голов, и три гола во втором тайме — это очень показательно. Мы знали, что забитый гол вернет нас в игру, и мы верили до конца. Это соперник, которого всегда трудно обыграть на его стадионе, и то, что мы сделали это здесь, очень много значит. Во втором тайме мы больше прессинговали. В первом мы играли не очень хорошо, но затем у нас был отличный второй тайм, мы не согласились на 2:2 и выиграли", — приводит слова Куртуа официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 75 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 60 очками — на третьей строчке.