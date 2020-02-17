«Реал» официально представит Рейнира 18 февраля

«Реал» официально представит полузащитника Рейнира Хесуса Карвалью 18 февраля в 15.30 по московскому времени, об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

18-летний хавбек стал единственным приобретением мадридского клуба в зимнее трансферное окно. Он перешел в «Реал» из «Фламенго» за 30 миллионов евро еще в конце января. Ожидается, что пока бразилец будет играть за «Кастилью».

На клубном уровне Рейнир провел 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал две голевых передачи.