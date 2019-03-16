"Реал" обыграл "Сельту" в первом матче после возвращения Зидана

"Реал" выиграл у "Сельты" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Это первая игра после возвращения главного тренера "королевского клуба Зинедина Зидана, который сменил на этом посту Сантьяго Солари.

В составе победителей отличились Иско и Гарет Бэйл. "Реал" набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У "Сельты" 25 очков и 18-е место. В следующем туре "Сельта" примет "Вильярреал", а "Реал" - "Уэску".

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

"Реал" - "Сельта" - 2:0 (0:0)

Голы: Иско, 62 (1:0). Бэйл, 77 (2:0).

"Реал": Навас, Одриосола, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Модрич (Вальверде, 77), Иско (Себальос, 63), Асенсио, Бэйл, Бензема (М.Диас, 82).

"Сельта": Рубен Бланко, Васкес, Костас, Араухо, Хункa (Худт, 4), Буфаль (Юльсагер, 68), Лоботка, Окай Йокушлу (Бельтран, 75), Мендес, Систо, Гомес.

Предупреждение: Бэйл, 45.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

16 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Все о чемпионате Испании - здесь.