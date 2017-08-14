"Реал" обыграл "Барселону" в первом матче Суперкубка Испании

В первом матче Суперкубка Испании "Барселона" уступила "Реалу" на "Камп Ноу" - 1:3.
Счет встречи был открыт на 49-й минуте игры. Защитник Жерар Пике переправил мяч в ворота своей команды после прострела Марселу.
Каталонцы отыгрались на 77-й минуте усилиями Лионеля Месси, который реализовал пенальти. 11-метровый был назначен в спорной ситуации после падения Луиса Суареса в штрафной площади Кейлора Наваса.
Спустя три минуты вышедший на замену форвард Криштиану Роналду вывел мадридцев вперед, забив после контратаки. Во время празднования гола он получил желтую карточку за то, что снял футболку. На 82-й минуте Роналду в спорной ситуации был наказан вторым горчичником за симуляцию и покинул поле. Португалец не сможет принять участия в ответной встрече.
На 90-й минуте игры полузащитник Марко Асенсио увеличил преимущество "Королевского клуба", установив окончательный счет первого матча. Напомним, что ответная игра состоится 16 августа в Мадриде.
Суперкубок Испании
Первый матч
"Барселона" - "Реал" - 1:3 (0:0)
Голы: Пике, 50 - в свои ворота (0:1). Месси, 77 - с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 80 (1:2). Асенсио, 90 (1:3).
"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Серхи Роберто, 68), Месси, Л.Суарес, Деулофеу (Д..Суарес, 59).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Ковачич (Асенсио, 68), Бензема (Криштиану Роналду, 58), Бэйл (Васкес, 81).
Предупреждения: Каземиру, 20. Пике, 27. Месси, 40. Бэйл, 41. Карвахаль, 41. Бускетс, 57. Навас, 76. Криштиану Роналду, 80.
Удаление: Криштиану Роналду, 82.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
13 августа. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Жерар Пике
- Марселу Виейра
- Кейлор Навас
- Марко Асенсио
Непорочный как ТИ
СИМУЛЯНТИШКИ справедливо наказаны!
07:33
Солёный
Angeldust ... ПСЖ-Чухония тоже все помнят, если что...
08:11 14 августа
Angeldust
Я бы на месте реаловских фанов про судью-то помолчал бы. Все помнят, как мадрид попал в финал ЛЧ. Не один и не два матча команду тащили. Бавария особенно помнит.
08:08 14 августа
knyaz boltconskiy
Еще второй будет матч?Они бы 10 ещё сделали. По-ходу нехватка интересных матчей в Испании,не с кем там играть Барсе и Реалу.
07:50 14 августа
Солёный
Чухонцы, судя по всему, не того продали... карлика нужно было, а не Неймара...
07:43 14 августа
aloveku
топовый мировой матч, миллионы у экранов, миллионы в обороте, а судейство на уровне ФНЛ. Пенальти на Суаресе и удаление Роналду - такой смех был бы, если бы не вышеобозначенные рейтинги, поэтому одни недоумения.
02:04 14 августа
LTZ
В очередной раз судья и явно и неявно помогал Барселоне.
01:25 14 августа
Pablo_75
Роналдо это что-то, конечно. Чудовищный КПД ударов. Сколько уже таких голов, когда вроде и момент не особо опасный, и защитника как следует не обыграл, и вратарь всё видит - гол. Просто за счёт чудовищной пушки. Это как против лёгких таков 30-х годов выпустить ИС или Тигра.
01:16 14 августа
rob3906
Здесь не помогло, но сколько же левых пеналей барсукам подарят в сезоне, чтобы не дать Реалу снова выиграть ла Лигу?
01:14 14 августа
Zello
Думаю этот начинающий судья своими руками загубил свою карьеру, дурачок.
01:11 14 августа
oleg.bob
Судья- свинья! Реал- супер!
01:03 14 августа
shpasic
надо срочно дать Золотой Мяч Месси, чтобы не расстраивался.
01:02 14 августа
mkv
судья - клоун... но голы Роналдо и Асенсио - ПРОСТО ФАНТАСТИКА!!!
01:01 14 августа
Marshal_TJ
все было против реала но они и на то реал чтоб такие матчи вытащить ..
00:55 14 августа
Marshal_TJ
обыграли сук с каталонии
00:54 14 августа