«Реал» объявил заявку на матч против «Сельты»

«Реал» опубликовал заявку на матч 3-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Как и ожидалось, Ферлан Менди, Дани Себальос и Арда Гюлер все еще восстанавливаются после травм, поэтому не попали в список доступных игроков.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари — Лунин, Кепа, Диего Пиньейру;

защитники — Карвахаль, Алаба, Начо, Одриозола, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер;

полузащитники — Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тшуамени, Нико Пас.

нападающие — Винисиус, Родригу, Хоселу, Брахим.

Матч «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 25 августа. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.