Ла лига: расписание матчей выходных в чемпионате Испании

Матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» откроет третий тур чемпионата Испании по футболу

С 25 по 28 августа пройдут матчи третьего тура чемпионата Испании по футболу. «СЭ» публикует расписание игр ла лиги. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 3 тура ла лиги

25 августа. 20.30. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»

Онлайн-трансляция

25 августа. 22.30. «Сельта» — «Реал»

Онлайн-трансляция

26 августа. 18.30. «Кадис» — «Альмерия»

Онлайн-трансляция

26 августа. 20.30. «Гранада» — «Мальорка»

Онлайн-трансляция

26 августа. 22.30. «Севилья» — «Жирона»

Онлайн-трансляция

27 августа. 18.30. «Вильярреал» — «Барселона»

Онлайн-трансляция

27 августа. 20.30. «Валенсия» — «Осасуна»

Онлайн-трансляция

27 августа. 22.30. «Атлетик» — «Бетис»

Онлайн-трансляция

28 августа. 20.30. «Хетафе» — «Алавес»

Онлайн-трансляция

28 августа. 22.30. «Райо Вальекано» — «Атлетико»

Онлайн-трансляция

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.