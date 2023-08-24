«Севилья» купила у «Герты» нападающего Лукебакио

Нападающий Доди Лукебакио перешел в «Севилью» из «Герты».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт рассчитан до лета 2028 года. По данным ABC, «Севилья» заплатила за 25-летнего 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Лукебакио стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне, забив 11 голов в бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.