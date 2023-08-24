«Севилья» купила у «Герты» нападающего Лукебакио
Нападающий Доди Лукебакио перешел в «Севилью» из «Герты».
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт рассчитан до лета 2028 года. По данным ABC, «Севилья» заплатила за 25-летнего 10 миллионов евро с учетом бонусов.
Лукебакио стал лучшим бомбардиром «Герты» в прошлом сезоне, забив 11 голов в бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Источник: ФК Севилья
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|
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|0
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|
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Альмерия
|2
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|25.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кадис – Альмерия
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|26.08
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|
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|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
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|
Вильярреал – Барселона
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|27.08
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Валенсия – Осасуна
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|28.08
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|
Р. Вальекано – Атлетико
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Реал
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Кике Гарсия
Алавес
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Кристиан Стуани
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|
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|Ж
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Рафинья
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|1
|1
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|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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