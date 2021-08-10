В Испании сообщили, что «Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог остаться в Испании. Аргентинцем интересовался «Атлетико», утверждает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично обсуждал с 34-летним игроком возможный переход.

Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лионель все же выбрал «ПСЖ».

В сентябре 2020 года из «Барселоны» в «Атлетико» со скандалом перешел близкий друг Лионеля, форвард Луис Суарес.

Напомним, Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». На прошлой неделе состоялась прощальная пресс-конференция игрока, так как сторонам не удалось достигнуть соглашения по контракту.