В Испании сообщили, что «Атлетико» интересовался Месси до его соглашения с «ПСЖ»
16:15
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог остаться в Испании. Аргентинцем интересовался «Атлетико», утверждает журналист Movistar+ Игнасио Мигелес.
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично обсуждал с 34-летним игроком возможный переход.
Месси и его семья всерьез рассматривали этот вариант, но Лионель все же выбрал «ПСЖ».
В сентябре 2020 года из «Барселоны» в «Атлетико» со скандалом перешел близкий друг Лионеля, форвард Луис Суарес.
Напомним, Месси с 2004 года выступал за основной состав «Барселоны». На прошлой неделе состоялась прощальная пресс-конференция игрока, так как сторонам не удалось достигнуть соглашения по контракту.
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