«Реал» объявил, что 16-летний Эндрик присоединится к команде в 2024 году

«Реал» объявил о подписании нападающего «Палмейраса» Эндрика.

По данным пресс-службы клуба, 16-летний футболист сможет присоединиться к «Реалу» по достижении совершеннолетия в июле 2024 года. До тех пор Эндрик будет продолжать свое выступление за «Палмейрас».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард подписал с мадридским клубом контракт до 2027 с возможностью продления еще на три. «Сливочные» заплатили за игрока 72 миллиона евро, из которых 12 миллионов — бонусы.

Эндрик выступает за «Палмейрас» с июля 2022 года и провел за бразильский клуб 16 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.