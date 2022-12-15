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Сегодня, 17:26

«Реал» объявил, что 16-летний Эндрик присоединится к команде в 2024 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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Эндрик.
Фото Global Look Press

«Реал» объявил о подписании нападающего «Палмейраса» Эндрика.

По данным пресс-службы клуба, 16-летний футболист сможет присоединиться к «Реалу» по достижении совершеннолетия в июле 2024 года. До тех пор Эндрик будет продолжать свое выступление за «Палмейрас».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард подписал с мадридским клубом контракт до 2027 с возможностью продления еще на три. «Сливочные» заплатили за игрока 72 миллиона евро, из которых 12 миллионов — бонусы.

Эндрик выступает за «Палмейрас» с июля 2022 года и провел за бразильский клуб 16 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: ФК Реал
ФК Палмейрас
ФК Реал
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Источник: 16-летний Эндрик подписал контракт с «Реалом» до 2027 года
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
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31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Борха Иглесиас

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Роберт Левандовски

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
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Бетис

 12 2 2
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Кадис

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