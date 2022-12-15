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«Атлетико» предложил «Челси» подписать Феликса и Кунью

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» предложил «Челси» подписать двух своих нападающих.

Как сообщает Evening Standard, мадридский клуб предложил лондонскому услуги Жоау Феликса или Матеуса Кунью. Руководство «Челси» может рассмотреть эти варианты из-за травмы Армандо Брои, который выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Отмечается, что «Атлетико» готов отпустить Феликса за 86 миллионов фунтов. Мадридцы также не против отдать 23-летнего португальца в дорогостоящую аренду с правом дальнейшего выкупа.

В текущем сезоне Феликс сыграл за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных паса. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Кунья в этом сезоне провел в составе испанской команды 17 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026.

Источник: Evening Standard
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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14
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17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
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Барселона – Эспаньол
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31.12 18:15
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Ведат Муричи

Ведат Муричи

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Борха Иглесиас

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Бетис

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П
Роберт Левандовски

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

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Кадис

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