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«Реал» не ведет переговоров с Кунде

02:43

«Реал» не контактировал с защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает Marca.

В начале июня появилась информация, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает, что покупка Кунде — первый трансфер, который «Реал» должен сделать летом.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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Евгений Козинов все материалы автора
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