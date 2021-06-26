«Реал» не ведет переговоров с Кунде

«Реал» не контактировал с защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает Marca.

В начале июня появилась информация, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает, что покупка Кунде — первый трансфер, который «Реал» должен сделать летом.

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.