Перес высказался о возможном уходе Варана из «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Рафаэля Варана.

«У Рафаэля остался один год по контракту, мы еще не разговаривали с ним об этом. Посмотрим, что будет, когда он вернется после Евро-2020. Все трансферы и продления контрактов произойдут после турнира. Мы пока не получали никаких предложений по Варану. Если он захочет уйти, то скажет нам об этом, а если захочет остаться — то останется», — приводит le10sport слова Переса.

Варан выступает за «Реал» с 2011 года. В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 41 матч за команду, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. 20 июня сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».