Отступные за Депая по контракту с «Барселоной» составляют 400 миллионов евро

Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте нападающего Мемфиса Депая с «Барселоной». По информации AS, выкупить игрока у каталонского клуба можно за 400 миллионов евро.

Футболист заключил с клубом контракт на 2 года на правах свободного агента. Одной из причин такого решения стал тот факт, что будущее главного тренера Роналда Кумана в «Барсе» остается под вопросом.

Если тренер уйдет из клуба, то Депай окажется в комфортной ситуации — до конца его контракта с «Барсой» останется год. Поэтому каталонцы прописали такие высокие отступные.

В минувшем сезоне нападающий сборной Нидерландов провел за «Лион» 37 матчей в лиге 1, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.