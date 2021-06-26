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Отступные за Депая по контракту с «Барселоной» составляют 400 миллионов евро

16:55
Мемфис Депай. Фото Twitter
Мемфис Депай. Фото Twitter
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Стала известна сумма отступных, прописанная в контракте нападающего Мемфиса Депая с «Барселоной». По информации AS, выкупить игрока у каталонского клуба можно за 400 миллионов евро.

Футболист заключил с клубом контракт на 2 года на правах свободного агента. Одной из причин такого решения стал тот факт, что будущее главного тренера Роналда Кумана в «Барсе» остается под вопросом.

Если тренер уйдет из клуба, то Депай окажется в комфортной ситуации — до конца его контракта с «Барсой» останется год. Поэтому каталонцы прописали такие высокие отступные.

В минувшем сезоне нападающий сборной Нидерландов провел за «Лион» 37 матчей в лиге 1, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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