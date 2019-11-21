«Реал» не станет наказывать Бэйла за празднование с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид»

Форвард «Реала» Гарет Бэйл не будет наказан клубом за празднование выхода на Евро-2020 в составе сборной Уэльса.

После победы над Венгрией (2:0) в отборочном турнире Евро-2020 игроки, в том числе Бэйл, танцевали на футбольном поле держа в руках флаг страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке».

Как информирует ESPN, в клубе сочли это празднование «кране безвкусной шуткой. Ранее бывший форвард «Реала» Предраг Миятович заявил, что приоритеты Бэйла — «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке». Болельщики сборной Уэльса сначала превратили эту фразу в кричалку, а затем написали ее на флаге, с которым в итоге футболисты отпраздновали победу.

Источник также указывает, что игрокам «Реала» празднование показалось смешным, но они опасаются, что это окончательно испортит и так непростые отношения валлийца с руководством клуба и болельщиками. Однако, по данным Marca, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует наказывать футболиста. Он не хочет, чтобы новый конфликт негативно повлиял на ситуацию в команде.

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