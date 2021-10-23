«Реал» назвал заявку на матч против «Барселоны»
«Реал» огласил заявку на матч 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Класико пройдет завтра, 24 октября, на «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 17.15 по московскому времени.
У «Реала» 17 очков и третья строчка в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (15 очков) — седьмое место.
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