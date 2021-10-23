В воскресенье, 24 октября, «Барселона» на своем поле проведет матч 10-го тура чемпионата Испании против «Реала». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало — в 17.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал». Видеотрансляцию можно будет посмотреть на платной платформе Okko Спорт. Она начнется в 16.10.

«Реал» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. В прошлом туре мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2).

«Барселона» с 15 баллами располагается на 7-й строчке в чемпионате Испании. В 9-м туре каталонцы обыграли «Валенсию» (3:1).