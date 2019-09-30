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«Реал» может вернуть Эдегора из аренды следующим летом

18:48
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«Реал» рассматривает вариант возвращения полузащитника Мартина Эдегора из аренды в «Реал Сосьедаде». Мадридский клуб может вернуть 20-летнего норвежца в летнее трансферное окно, утверждает As.

Прошедшие два сезона Эдегор также играл в арендах — в «Херенвене» и «Витессе». Этим летом «Реал» снова отдал его в аренду: теперь уже «Реалу Сосьедаду» на два года. Но мадридский клуб прописал в контракте, что арендное соглашение может быть аннулировано через год.

В нынешнем сезоне Эдегор провел в чемпионате 7 матчей и отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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