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Сегодня, 14:27

«Реал» может получить техническое поражение по итогам матча с «Хетафе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» может получить техническое поражение 0:3 по итогам матча 34-го тура чемпионата Испании с «Хетафе», сообщает AS.

Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил мадридскому отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

На 84-й минуте главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить на поле защитника Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио. Однако в тот момент, когда Асенсио покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его. В итоге именно француз был заменен, Асенсио остался на поле и Одриосола вышел вместо Камавинга.

По данным источника, «Хетафе» принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям на отмененную замену мадридцев. Клуб считает, что это не соответствует правилам. Начато разбирательство. Комитет направил жалобу «Реалу», у которого есть 3 дня на ответ.

Если будет принято решение о том, что замена была совершена не по правилам, «Реалу» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Также клуб выплатит штраф от 6 до 9 тысяч евро.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 71 очко. «Хетафе» располагается на 18-й строчке — 34 очка. В следующем туре «Реал» сыграет с «Валенсией» 21 мая. «Хетафе» встретится с «Эльче» на день раньше.

Источник: AS
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 27 4 3 64-13 85
2
 Реал 34 22 5 7 70-32 71
3
 Атлетико 34 21 6 7 60-27 69
4
 Р. Сосьедад 34 18 8 8 45-31 62
5
 Вильярреал 34 17 6 11 52-35 57
6
 Бетис 34 16 7 11 43-38 55
7
 Жирона 34 13 9 12 54-48 48
8
 Осасуна 34 13 8 13 32-36 47
9
 Севилья 34 13 8 13 44-49 47
10
 Атлетик 34 13 8 13 44-38 47
11
 Р. Вальекано 34 12 10 12 41-45 46
12
 Мальорка 34 12 8 14 33-37 44
13
 Сельта 34 10 9 15 39-48 39
14
 Валенсия 34 10 7 17 38-41 37
15
 Альмерия 34 10 6 18 43-61 36
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 Кадис 34 8 11 15 26-50 35
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