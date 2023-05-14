Камавинга травмировал колено в матче «Реал» — «Хетафе»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга травмировал колено в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0).

Хавбек получил повреждение после столкновения с защитником Хуаном Иглесиасом на 83-й минуте матча и был заменен на Альваро Одриосолу.

17 мая «Реал» проведет ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В этом сезоне Камавинга провел за мадридцев 53 матча и отдал 2 результативные передачи. В последних играх он выходит в стартовом составе на позиции левого защитника.