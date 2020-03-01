«Реал» и «Барселона» забьют?

В воскресенье, 1 марта, в центральном матче 26-го тура ла лиги на «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «Барселона». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

У команды Зинедина Зидана непростая ситуация: ничья с «Сельтой» (2:2) и поражение от «Леванте» (0:1) стоили ей первого места в турнирной таблице. Кроме того, «Реал» обидно упустил ничью в матче против «Манчестер Сити» (1:2). У «Барселоны», наоборот, четыре победы в последних встречах примеры. Правда, забивать много каталонцам удается нечасто. «Эйбар» (5:0) всерьез в расчет не берем. Плюс травмы Суареса и Дембеле. Привлекательной таким образом выглядит ставка на победу «Барсы» + обе забьют. В БК «Лига Ставок» этот вариант можно взять за 4,55.

Фаворитом в этой встрече, пусть и с небольшим преимуществом, является «Реал». Коэффициент на его победу — 2,15. Для сравнения успех гостей оценивается в 3,15, ничья — 3,65. А как считаете вы?

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