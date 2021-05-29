Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» хочет пригласить на пост спортивного директора хорошего знакомого Мбаппе

19:50
Теги:

«Реал» хочет пригласить бывшего спортивного директора «Лилля» Луиша Кампуша на аналогичный пост, сообщает Goal.com.

Стороны ведут переговоры около двух месяцев. Очередная встреча запланирована на следующую неделю.

Одной из причин заинтересованности «сливочных» в 56-летнем менеджере является то, что Кампуш после работы в «Монако» сохранил близкие отношения с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, трансферной целью «Реала».

Кампуш ранее работал главным скаутом и аналитиком «Реала» при Жозе Моуринью. После этого он стал спортивным директором «Монако».

Кампуш ушел из «Лилля» в декабре 2020 года.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Дубль Толчинского помог России обыграть Швейцарию на ЧМ
«Манчестер Сити» — «Челси», финал ЛЧ: где смотреть, во сколько начало
Двукратный олимпийский чемпион Кравчук высказался о победе России над Швейцарией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд