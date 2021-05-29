«Реал» хочет пригласить на пост спортивного директора хорошего знакомого Мбаппе

«Реал» хочет пригласить бывшего спортивного директора «Лилля» Луиша Кампуша на аналогичный пост, сообщает Goal.com.

Стороны ведут переговоры около двух месяцев. Очередная встреча запланирована на следующую неделю.

Одной из причин заинтересованности «сливочных» в 56-летнем менеджере является то, что Кампуш после работы в «Монако» сохранил близкие отношения с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, трансферной целью «Реала».

Кампуш ранее работал главным скаутом и аналитиком «Реала» при Жозе Моуринью. После этого он стал спортивным директором «Монако».

Кампуш ушел из «Лилля» в декабре 2020 года.