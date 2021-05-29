Альба и Бускетс хотят провести встречу с руководством «Барселоны»
21:33
Защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс хотят провести встречу с руководством «Барселоны», сообщает Goal со ссылкой на TV3.
Опытные футболисты хотят гарантий, что команда будет развиваться, а игроки смогут реализовать свои амбиции.
Тем не менее, если ответы не устроят Альбу и Бускетса, тогда оба футболисты готовы рассмотреть уход из команды.
По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков.
В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «ПСЖ».
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