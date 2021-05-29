«Барселона» опережает «Ювентус» и «ПСЖ» в борьбе за Доннарумму

«Барселона» рассматривает вариант с переходом вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Каталонцы в борьбе за 22-летнего игрока опережают «Ювентус» и «ПСЖ», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

26 мая директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма уйдет на правах свободного агента по окончании сезона.

В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола.