Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» опережает «Ювентус» и «ПСЖ» в борьбе за Доннарумму

17:38
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Теги:

«Барселона» рассматривает вариант с переходом вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы. Каталонцы в борьбе за 22-летнего игрока опережают «Ювентус» и «ПСЖ», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

26 мая директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма уйдет на правах свободного агента по окончании сезона.

В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЧМ по хоккею-2021, Швейцария — Россия: где смотреть трансляцию матча
Дубль Толчинского помог России обыграть Швейцарию на ЧМ
Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 28 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд