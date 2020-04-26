«Реал» хочет подписать Мбаппе и Холанна к юбилею президентства Переса

В 2022 году исполнится 20 лет как Флорентино Перес занял пост президента «Реала». К этому событию он хочет приурочить создание по-настоящему звездной команды, сообщает Marca. Тогда же мадридцы закончат реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Функционер желает, чтобы команда была достойна новой арены.

Приоритетная цель — подписание 21-летнего форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе. Мадридцы готова ждать до 2022 года. Именно тогда истечет контракт чемпиона мира с парижанами. Ранее сообщалось, что он не намерен продлевать соглашение.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн — еще одна трансферная цель. 19-летний норвежец в текущем сезоне провел 11 матчей и забил 12 мячей при двух голевых передачах.

Предполагается, что главные роли в команде будут у Мартина Эдегора, Винисиуса Жуниора и Родригу.