«Реал» готов сократить зарплату игрокам на 20 процентов

В связи с приостановкой сезона из-за коронавируса «Реал»? намерен частично сократить зарплаты игрокам. По информации Cadena SER, если сезон в чемпионате Испании будет доигран, то футболистам предложено согласиться на понижение на 12 процентов. Однако, если сезон будет завершен досрочно, то сокращение вырастет до 20 процентов.

По информации источника, баскетбольная команда «Реала» согласилась на такое предложение.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 496 человек в 78 регионах, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

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