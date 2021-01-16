«Реал» готов продать Одриосолу за 20 миллионов евро
21:14
«Реал» готов продать защитника Альваро Одриосолу. Мадридский клуб выставил ценник за 25-летнего испанца в размере 20 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
В сезоне-2020/21 Одриосола провел 1 матч в составе «Реала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона испанец провел в «Баварии» на правах аренды.
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