«Реал» готов продать Одриосолу за 20 миллионов евро

«Реал» готов продать защитника Альваро Одриосолу. Мадридский клуб выставил ценник за 25-летнего испанца в размере 20 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

В сезоне-2020/21 Одриосола провел 1 матч в составе «Реала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Вторую половину прошлого сезона испанец провел в «Баварии» на правах аренды.