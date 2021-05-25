Аллегри отказывается от общения с другими клубами, пока не дождется решения «Реала»

Тренер Массимилиано Аллегри не принимает предложения итальянских клубов, ожидая звонка из «Реала». Для тренера вариант с продолжением карьеры в Мадриде является приоритетным, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан взял неделю на раздумья по поводу своего будущего. Если француз уйдет из «Реала», Аллегри может занять эту должность.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером туринского «Ювентуса», с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза — обладателем Кубка Италии и дважды — Суперкубка Италии.